Полонская (Калашник) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонская (Калашник) София Александровна

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Место рождения

Покровское, Дніпропетровська область

Дата рождения

16.12.1928

Дата смерти

11.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928

Отец: Калашников Александр Лаврентьевич

Мать: Калашникова Ульяна Трофимовна

Покровское, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1928
Покровское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Между 1944 и 1955

Муж: Полонский Андрей Иванович

Рождение ребёнка
28.08.1955

Дочь: Веснина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Полонский Андрей Иванович

Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.07.1962

Сын: Полонский Станислав Андреевич

Отец ребёнка: Полонский Андрей Иванович

Покровское, Дніпропетровська область
Смерть
11.01.1992
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