Полонская (Калашник) София Александровна
Место рождения
Дата рождения16.12.1928
Дата смерти11.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1928
Место жительства
С 1928
Бракосочетание
Между 1944 и 1955
Рождение ребёнка
28.08.1955
Дочь: Веснина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Полонский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1962
Сын: Полонский Станислав Андреевич
Отец ребёнка: Полонский Андрей Иванович
Смерть
11.01.1992