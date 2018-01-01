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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
432Покровское, с. каз.при рч. Волчьей.901860518501735Церковь православная 1. Училище 1. Богадельня. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
153. Покровское, село бывшее государственное, при реке Волчьей, дворов 766, жителей 5898, волостное правление (уездный город в 89 верстах), церковь православная. з. блнц. Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Покровское52244562525949383905818441102
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Покровское (Коломийцев) (Ягодный, Мечетный, Водяной и пр.) бывшие помещичьи18976366540711773
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4442Покровськеселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ПокровськийПокровська селищна об'єднана територіальна громада