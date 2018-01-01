посёлок городского типа Покровское, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Покровское

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
432Покровское, с. каз.при рч. Волчьей.901860518501735Церковь православная 1. Училище 1. Богадельня. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Покровская волость
153. Покровское, село бывшее государственное, при реке Волчьей, дворов 766, жителей 5898, волостное правление (уездный город в 89 верстах), церковь православная. з. блнц. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Покровская волость
село Покровское52244562525949383905818441102

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Покровская волость
1Покровское (Коломийцев) (Ягодный, Мечетный, Водяной и пр.) бывшие помещичьи18976366540711773

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4442Покровськеселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ПокровськийПокровська селищна об'єднана територіальна громада

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