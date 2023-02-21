Полонский Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1944 и 1955
Рождение ребёнка
28.08.1955
Дочь: Веснина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Полонская София Александровна
Рождение ребёнка
07.07.1962
Сын: Полонский Станислав Андреевич
Мать ребёнка: Полонская София Александровна