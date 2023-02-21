Полонский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонский Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1928

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1944 и 1955

Жена: Полонская София Александровна

Рождение ребёнка
28.08.1955

Дочь: Веснина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Полонская София Александровна

Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
07.07.1962

Сын: Полонский Станислав Андреевич

Мать ребёнка: Полонская София Александровна

Покровское, Дніпропетровська область
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