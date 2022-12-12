Калашникова (Чернявская) Ульяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1907
Дата смерти25.04.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907
Отец: Чернявский Трофим Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1925 и 1928
Рождение ребёнка
16.12.1928
Дочь: Полонская София Александровна
Отец ребёнка: Калашников Александр Лаврентьевич
Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
30.06.1931
Сын: Калашников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Калашников Александр Лаврентьевич
Смерть
25.04.1989