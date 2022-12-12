Калашникова (Чернявская) Ульяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Чернявская) Ульяна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1907

Дата смерти

25.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907

Отец: Чернявский Трофим Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1925 и 1928

Муж: Калашников Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
16.12.1928

Дочь: Полонская София Александровна

Отец ребёнка: Калашников Александр Лаврентьевич

Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
30.06.1931

Сын: Калашников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Калашников Александр Лаврентьевич

Смерть
25.04.1989
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