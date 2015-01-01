Калашник Лаврентий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1909
Сын: Калашников Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калашник Филипп Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Чернявская Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2015