Калашник Лаврентий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашник Лаврентий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2015

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1909

Сын: Калашников Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калашник Филипп Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Чернявская Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 2015
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