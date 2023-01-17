Чернявская (Калашник) Анастасия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Калашник) Анастасия Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

10.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Калашник Лаврентий Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1928 и 1951

Муж: Чернявский Александр Григорьевич

Бракосочетание
Между 1928 и 1934

Муж: Чернявский Афанасий Трофимович

Рождение ребёнка
29.05.1934

Сын: Чернявский Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернявский Афанасий Трофимович

Рождение ребёнка
12.08.1937

Сын: Чернявский Валентин Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернявский Афанасий Трофимович

Мирополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.09.1951

Дочь: Чернявская Людмила Александровна

Отец ребёнка: Чернявский Александр Григорьевич

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
10.01.1965
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