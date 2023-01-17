Чернявская (Калашник) Анастасия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти10.01.1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Калашник Лаврентий Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1928 и 1951
Бракосочетание
Между 1928 и 1934
Рождение ребёнка
29.05.1934
Сын: Чернявский Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернявский Афанасий Трофимович
Рождение ребёнка
12.08.1937
Сын: Чернявский Валентин Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернявский Афанасий Трофимович
Мирополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.09.1951
Дочь: Чернявская Людмила Александровна
Отец ребёнка: Чернявский Александр Григорьевич
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
10.01.1965