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Чернявский Афанасий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

04.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Чернявский Трофим Романович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1928 и 1934

Жена: Чернявская Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
29.05.1934

Сын: Чернявский Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
12.08.1937

Сын: Чернявский Валентин Афанасьевич

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Лаврентьевна

Мирополь, Дніпропетровська область
Смерть
04.11.1943
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