Чернявский Афанасий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти04.11.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чернявский Трофим Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1928 и 1934
Рождение ребёнка
29.05.1934
Сын: Чернявский Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
12.08.1937
Сын: Чернявский Валентин Афанасьевич
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Лаврентьевна
Мирополь, Дніпропетровська область
Смерть
04.11.1943