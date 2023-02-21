Чернявский Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1911
Дата смерти30.06.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911
Отец: Чернявский Григорий Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1928 и 1951
Рождение ребёнка
28.09.1951
Дочь: Чернявская Людмила Александровна
Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Лаврентьевна
Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
30.06.1972