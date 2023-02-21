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Чернявский Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1911

Дата смерти

30.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1911

Отец: Чернявский Григорий Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1928 и 1951

Жена: Чернявская Анастасия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.09.1951

Дочь: Чернявская Людмила Александровна

Мать ребёнка: Чернявская Анастасия Лаврентьевна

Мирополь, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
30.06.1972
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