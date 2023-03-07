Мелкозерова Ангелина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозерова Ангелина Спиридоновна

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Место рождения

Новые Кривки, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

28.01.1939

Дата смерти

14.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1939

Отец: Мелкозеров Спиридон Петрович

Мать: Мелкозерова Фёкла Матвеевна

Новые Кривки, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1962

Сын: Мелких Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Мелких Владимир Иванович

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1963

Сын: Мелких Александр Владимирович

Отец ребёнка: Мелких Владимир Иванович

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1976

Дочь: Мартынова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Мелких Владимир Иванович

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
14.03.1985
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