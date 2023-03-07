Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения28.01.1939
Дата смерти14.03.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1939
Рождение ребёнка
06.02.1962
Сын: Мелких Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Мелких Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1963
Сын: Мелких Александр Владимирович
Отец ребёнка: Мелких Владимир Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1976
Дочь: Мартынова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Мелких Владимир Иванович
Смерть
14.03.1985