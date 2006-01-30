Мелких Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения29.07.1936
Дата смерти30.01.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936
Отец: Мелких Иван Александрович
Мать: Мелких Екатерина
Рождение ребёнка
06.02.1962
Сын: Мелких Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.07.1963
Сын: Мелких Александр Владимирович
Мать ребёнка: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
Рождение ребёнка
27.08.1976
Дочь: Мартынова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
Смерть
30.01.2006