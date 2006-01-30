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Мелких Владимир Иванович

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Место рождения

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

29.07.1936

Дата смерти

30.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936

Отец: Мелких Иван Александрович

Мать: Мелких Екатерина

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1962

Сын: Мелких Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.07.1963

Сын: Мелких Александр Владимирович

Мать ребёнка: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1976

Дочь: Мартынова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
30.01.2006
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