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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1868Нейвошайтанск (Сусана), зав.при р. Нейве и рч. Сусане.1853556013791580Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Госпиталь 1. Училище. Заводов: чугунноплавильный 1, железоделательный 1. Лесопильня 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
334. Нейво-Шайтанский (Сусан) завод, село заводское бывшее владельческое, при реке Нейве и речке Сусане, дворов 551, жителей 2855, волостное правление (уездный город 200 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Нейво-Шайтанский завод 71354804891251227035215[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Нейво-Шайтанский или Сусана, на р.р. Нейве и Сусане. Завод чугуноплавильный и железоделательный, принадлежит к Алапаевскому горнозаводскому округу наследников С. Показать все Нейво-Шайтанское общество89421862227Мастеровые ПравославныеРусские200—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Нейво-Шайтанский (Сусана), зав. 828198221074089русские4039татары29Н.-Шайтанск. р. Нейва37ст. Н.-Шайтан. узк. ж. д.3737тракт. к. л-ва, кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90241Нейво-Шайтанскийпосёлок57°44'с.ш.61°15'в.д.O-41-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65728000136п Нейво-Шайтанскийпоселок