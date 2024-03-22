Мелкозеров Спиридон Петрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1894
Дата смерти06.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1894
Рождение ребёнка
28.01.1939
Дочь: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
Мать ребёнка: Мелкозерова Фёкла Матвеевна
Рождение ребёнка
24.12.?
Дочь: Корякина Зиноида Спиридоновна
Мать ребёнка: Мелкозерова Фёкла Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина Людмила Спиридоновна
Мать ребёнка: Мелкозерова Фёкла Матвеевна
Смерть
06.03.1962