Мелкозеров Спиридон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозеров Спиридон Петрович

Место рождения

Новые Кривки, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

25.12.1894

Дата смерти

06.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

TR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Кривки, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1939

Дочь: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна

Мать ребёнка: Мелкозерова Фёкла Матвеевна

Новые Кривки, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.12.?

Дочь: Корякина Зиноида Спиридоновна

Мать ребёнка: Мелкозерова Фёкла Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыгина Людмила Спиридоновна

Мать ребёнка: Мелкозерова Фёкла Матвеевна

Смерть
06.03.1962
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