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Мартынова (Мелких) Светлана Владимировна
Мартынова (Мелких) Светлана Владимировна
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Место рождения
Нейво-Шайтанский
, город Алапаевск, Свердловская область
Дата рождения
27.08.1976
Пол
Женский
Отец
Мелких Владимир Иванович
1936 г.р.
Мать
Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1976
Отец:
Мелких Владимир Иванович
Мать:
Мелкозерова Ангелина Спиридоновна
Нейво-Шайтанский
, город Алапаевск, Свердловская область
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