Мартынова (Мелких) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Мелких) Светлана Владимировна

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Место рождения

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

27.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1976

Отец: Мелких Владимир Иванович

Мать: Мелкозерова Ангелина Спиридоновна

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
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