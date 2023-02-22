Лоскутов Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Лоскутова Первая Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Лоскутова Первая Иванова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно