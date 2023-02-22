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Лоскутов Николай Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лоскутов Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Лоскутова Первая Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лоскутов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Лоскутова Первая Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лоскутов Иван Николаев

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Авдотья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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