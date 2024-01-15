Лоскутова Авдотья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Авдотья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1810

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лоскутов Панкрат Иванов

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лоскутов Семён Иванов

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лоскутов Харитон Иванов

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лоскутов Николай Иванов

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Иванов

Смерть
До 1810
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