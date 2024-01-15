Лоскутова Авдотья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоскутов Иван Иванов
Смерть
До 1810