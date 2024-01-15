Лоскутов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1813
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813