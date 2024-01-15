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Лоскутов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Лоскутов Иван Семёнов

Мать: Лоскутова Настасья Герасимова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лоскутов Панкрат Иванов

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лоскутов Семён Иванов

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Лоскутов Харитон Иванов

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Лоскутов Николай Иванов

Мать ребёнка: Лоскутова Авдотья Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Авдотья Семёнова

Смерть
1813
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