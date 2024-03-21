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Кроик Залман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1963

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Кроик Меер

Мать: Кроик София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроик (Неймарк) Хая-Лея

Рождение ребёнка
28.02.1933

Дочь: Гнесина (Кроик) Дина

Мать ребёнка: Кроик (Неймарк) Хая-Лея

Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: (Кроик) Циля

Мать ребёнка: Кроик (Неймарк) Хая-Лея

Смерть
Около 1963

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