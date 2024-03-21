Кроик Залман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Кроик Меер
Мать: Кроик София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кроик (Неймарк) Хая-Лея
Рождение ребёнка
28.02.1933
Дочь: Гнесина (Кроик) Дина
Мать ребёнка: Кроик (Неймарк) Хая-Лея
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: (Кроик) Циля
Мать ребёнка: Кроик (Неймарк) Хая-Лея
Смерть
Около 1963