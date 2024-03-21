Кроик София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроик София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиль

Отец ребёнка: Кроик Меер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кроик) София

Отец ребёнка: Кроик Меер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Яков

Отец ребёнка: Кроик Меер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Носон

Отец ребёнка: Кроик Меер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Матвей

Отец ребёнка: Кроик Меер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Моисей

Отец ребёнка: Кроик Меер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кроик Меер

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кроик Залман

Отец ребёнка: Кроик Меер

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