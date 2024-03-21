Кроик Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроик Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кроик Меер

Мать: Кроик София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Марк

Мать ребёнка: Кроик (Спектор) Хане

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кроик) Соня

Мать ребёнка: Кроик (Спектор) Хане

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Яков

Мать ребёнка: Кроик (Спектор) Хане

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроик (Спектор) Хане

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