Кроик (Спектор) Хане
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Марк
Отец ребёнка: Кроик Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кроик) Соня
Отец ребёнка: Кроик Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Яков
Отец ребёнка: Кроик Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кроик Моисей