Кроик Меер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кроик Меер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Кроик ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиль

Мать ребёнка: Кроик София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кроик) София

Мать ребёнка: Кроик София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Яков

Мать ребёнка: Кроик София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Носон

Мать ребёнка: Кроик София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Матвей

Мать ребёнка: Кроик София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кроик Моисей

Мать ребёнка: Кроик София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кроик София

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кроик Залман

Мать ребёнка: Кроик София

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