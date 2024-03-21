Кроик Меер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кроик) София
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Яков
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Носон
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Матвей
Мать ребёнка: Кроик София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кроик Моисей
Мать ребёнка: Кроик София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кроик София
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Кроик Залман
Мать ребёнка: Кроик София