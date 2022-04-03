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(Кроик) Циля

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Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

03.01.1939

Дата смерти

03.04.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
03.01.1939

Отец: Кроик Залман

Мать: Кроик (Неймарк) Хая-Лея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Примак Наум

Рождение ребёнка
06.06.1963

Сын: Примак Владимир

Отец ребёнка: Примак Наум

Рождение ребёнка
29.09.1970

Дочь: (Примак) Галина

Отец ребёнка: Примак Наум

Смерть
03.04.2022

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