(Кроик) Циля
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения03.01.1939
Дата смерти03.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939
Отец: Кроик Залман
Мать: Кроик (Неймарк) Хая-Лея
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Примак Наум
Рождение ребёнка
06.06.1963
Сын: Примак Владимир
Отец ребёнка: Примак Наум
Рождение ребёнка
29.09.1970
Дочь: (Примак) Галина
Отец ребёнка: Примак Наум
Смерть
03.04.2022