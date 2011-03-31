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Гнесина (Кроик) Дина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1933

Дата смерти

31.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933

Отец: Кроик Залман

Мать: Кроик (Неймарк) Хая-Лея

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнесин Игорь

Рождение ребёнка
17.06.1960

Сын: Гнесин Геннадий

Отец ребёнка: Гнесин Игорь

Рождение ребёнка
04.07.1965

Дочь: Страшко (Гнесина) Светлана

Отец ребёнка: Гнесин Игорь

Смерть
31.03.2011

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