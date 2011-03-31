Гнесина (Кроик) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1933
Дата смерти31.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1933
Отец: Кроик Залман
Мать: Кроик (Неймарк) Хая-Лея
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гнесин Игорь
Рождение ребёнка
17.06.1960
Сын: Гнесин Геннадий
Отец ребёнка: Гнесин Игорь
Рождение ребёнка
04.07.1965
Дочь: Страшко (Гнесина) Светлана
Отец ребёнка: Гнесин Игорь
Смерть
31.03.2011