Гнесин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнесин Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1960

Отец: Гнесин Игорь

Мать: Гнесина (Кроик) Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнесин (Костенко) Ирина

Рождение ребёнка
27.12.1983

Сын: Гнесин Евгений

Мать ребёнка: Гнесин (Костенко) Ирина

Рождение ребёнка
15.11.1993

Дочь: Александер (Гнесин) Яэль

Мать ребёнка: Гнесин (Костенко) Ирина

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