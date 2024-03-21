Гнесин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1960
Отец: Гнесин Игорь
Мать: Гнесина (Кроик) Дина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнесин (Костенко) Ирина
Рождение ребёнка
27.12.1983
Сын: Гнесин Евгений
Мать ребёнка: Гнесин (Костенко) Ирина
Рождение ребёнка
15.11.1993
Дочь: Александер (Гнесин) Яэль
Мать ребёнка: Гнесин (Костенко) Ирина