Тушева анастасня гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1879
Дата смерти16.12.1940
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева граня евдокимовна
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева мотя евдокимовна
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева дуня евдокимовна
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева фекола евдокимовна
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева анастасия евдокимовна
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тушева агриппина евдокимова
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
05.02.1905
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тушев тимофей евдокимович
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Рождение ребёнка
10.02.1915
Сын: Тушев дмитрий евдокимович
Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич
Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.12.1940
туберкулез позвоночника на момент смерти было 60 лет