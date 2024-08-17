Тушева анастасня гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева анастасня гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1879

Дата смерти

16.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1879

Отец: Тушев гаврил петров

Мать: Тушева акулина аверьянова акинфеева аверкиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева граня евдокимовна

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева мотя евдокимовна

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева дуня евдокимовна

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева фекола евдокимовна

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тушев михаил евдокимович

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева анастасия евдокимовна

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тушева агриппина евдокимова

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
05.02.1905

Сын: Тушев федор евдокимович

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тушев тимофей евдокимович

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Тушев дмитрий евдокимович

Отец ребёнка: Тушев евдоким лукич

Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.12.1940
туберкулез позвоночника на момент смерти было 60 лет

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