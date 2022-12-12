село Домачи, село Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Домачи

Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
534Домочи, с. каз. и вл.при безымянных прудах.2510½95433504Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Знаменская волость
164. Домочи, село бывшее владельческое и государственное, дворов 148, жителей 1404, церковь православная, школа, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лев-Толстовский район
78479Домачисело53°20'00"39°27'00"N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лев-Толстовский муниципальный район, Сельское поселение Домачевский сельсовет
42636408101с Домачисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close