сельцо Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Домачи

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
535Домочи, сц. вл.при безымянных прудах261060280259

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Знаменская волость
Домачи сельцо499при ручье, впад. в р. Ягодную рясу46129129258225247с. Знаменское1 мелочная лавка
Усадьба крестьянина Дмитрия Федоровича Савостьянова500при ручье, впад. в р. Ягодную рясу14115225247с. Знаменское
Усадьба Дамочеевско-Нечаевского товарищества501при ручье, впад. в р. Ягодную рясу235225247с. Знаменское
Домачи усад. мещ. Ломакина504при с. Домачах и ручье впад. в р. Ягодную рясу8614224247с. Знаменское

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