Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Домачи сельцо 499 при ручье, впад. в р. Ягодную рясу 46 129 129 258 225 24 7 с. Знаменское 1 мелочная лавка

Усадьба крестьянина Дмитрия Федоровича Савостьянова 500 при ручье, впад. в р. Ягодную рясу — 14 1 15 225 24 7 с. Знаменское

Усадьба Дамочеевско-Нечаевского товарищества 501 при ручье, впад. в р. Ягодную рясу — 2 3 5 225 24 7 с. Знаменское