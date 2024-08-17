Тушев евдоким лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТушев евдоким лукич

Тушев евдоким лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1877

Дата смерти

30.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877

Отец: Тушев лука трофимович

Мать: Тушева (Карманова) Параскева Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева граня евдокимовна

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева мотя евдокимовна

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева дуня евдокимовна

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева фекола евдокимовна

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тушев михаил евдокимович

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тушева анастасия евдокимовна

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Тушева агриппина евдокимова

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
05.02.1905

Сын: Тушев федор евдокимович

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тушев тимофей евдокимович

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Тушев дмитрий евдокимович

Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна

Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
30.04.1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.