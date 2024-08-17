Тушев евдоким лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1877
Дата смерти30.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева граня евдокимовна
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева мотя евдокимовна
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева дуня евдокимовна
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева фекола евдокимовна
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тушева анастасия евдокимовна
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Тушева агриппина евдокимова
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
05.02.1905
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Домачи, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тушев тимофей евдокимович
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Рождение ребёнка
10.02.1915
Сын: Тушев дмитрий евдокимович
Мать ребёнка: Тушева анастасня гавриловна
Домачи, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
30.04.1961