Филиппова (Романенко) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Романенко) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

31.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Романенко Пётр

Мать: Романенко ?

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Филиппов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Филиппов Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Глушкова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Филиппов Алексей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Алексей Прокопьевич

Смерть
31.05.1996
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