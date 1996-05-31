Филиппова (Романенко) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти31.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Романенко Пётр
Мать: Романенко ?
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Филиппов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Филиппов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Глушкова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Филиппов Алексей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1996