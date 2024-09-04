Романенко Парасковия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.06.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Таисья (Анастасия) Петровна
Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Александра Петровна
Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.06.1933
Дочь: Филиппова (Романенко) Елена Петровна
Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич
Смерть
19.06.1933
Умерла при родах