Романенко Парасковия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Парасковия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.06.1933

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Таисья (Анастасия) Петровна

Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Александра Петровна

Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.06.1933

Дочь: Филиппова (Романенко) Елена Петровна

Отец ребёнка: Романенко Пётр Дмитриевич

Смерть
19.06.1933
Умерла при родах

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