Филиппов Алексей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти?.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
14.04.1955
Сын: Филиппов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Филиппова Елена Петровна
Рождение ребёнка
21.11.1957
Дочь: Глушкова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Филиппова Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Елена Петровна
Смерть
?.07.1981