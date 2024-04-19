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Филиппов Алексей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

?.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Филиппов Прокопий Степанович

Мать: Филиппова Ксения Карповна

Рождение ребёнка
14.04.1955

Сын: Филиппов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Филиппова Елена Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1957

Дочь: Глушкова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Филиппова Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Елена Петровна

Смерть
?.07.1981
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