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Егоровъ Павелъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

15.01.1844

Дата смерти

03.12.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1844

Отец: Егоровъ Прокопій

Мать: Егорова Марфа Тихонова

Михайловка
Рождение ребёнка
01.03.1872

Дочь: Базлова Евдокия

Мать ребёнка: Егорова Ксения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.05.1873

Жена: Егорова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Егоровъ Дмитрий

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Михайловка
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Егоровъ Степанъ

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Егоровъ Алексей

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Рождение ребёнка
19.12.1880

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Михайловка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Егоровъ Федоръ

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Рождение ребёнка
12.09.1884

Сын: Егоровъ Федоръ

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Михайловка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Егоровъ Кузьма

Мать ребёнка: Егорова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ксения

Смерть
03.12.1910
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой слабости
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