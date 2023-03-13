Егоровъ Павелъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения15.01.1844
Дата смерти03.12.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1844
Отец: Егоровъ Прокопій
Мать: Егорова Марфа Тихонова
Михайловка
Рождение ребёнка
01.03.1872
Дочь: Базлова Евдокия
Мать ребёнка: Егорова Ксения
Бракосочетание
28.05.1873
Жена: Егорова Екатерина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Егоровъ Дмитрий
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Михайловка
Рождение ребёнка
08.12.1875
Сын: Егоровъ Степанъ
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
1878
Сын: Егоровъ Алексей
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
19.12.1880
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Михайловка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Егоровъ Федоръ
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Рождение ребёнка
12.09.1884
Сын: Егоровъ Федоръ
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Михайловка
Рождение ребёнка
1887
Сын: Егоровъ Кузьма
Мать ребёнка: Егорова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Ксения
Смерть
03.12.1910
Причина смерти: Отъ старческой слабости