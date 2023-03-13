Егорова Марфа Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Марфа Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.02.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Егоровъ Архипъ

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Рождение ребёнка
1830

Сын: Егоровъ Фокій

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Рождение ребёнка
1838

Сын: Егоровъ Захаръ

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Егорова Аполлинарія

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Рождение ребёнка
25.03.1842

Сын: Егоровъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1844

Сын: Егоровъ Павелъ

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Михайловка
Рождение ребёнка
23.03.1846

Дочь: Егорова Марія

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Михайловка
Рождение ребёнка
04.03.1849

Сын: Егоровъ Григорій

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Михайловка
Рождение ребёнка
01.05.1851

Сын: Егоровъ Аристархъ Евстафий

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людеженская Александра

Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоровъ Прокопій

Смерть
01.02.1872
Михайловка
Причина смерти: Отъ удушья