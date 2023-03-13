Егорова Марфа Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти01.02.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Егоровъ Архипъ
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Рождение ребёнка
1830
Сын: Егоровъ Фокій
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Рождение ребёнка
1838
Сын: Егоровъ Захаръ
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Егорова Аполлинарія
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Рождение ребёнка
25.03.1842
Сын: Егоровъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Михайловка
Рождение ребёнка
15.01.1844
Сын: Егоровъ Павелъ
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Михайловка
Рождение ребёнка
23.03.1846
Дочь: Егорова Марія
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Михайловка
Рождение ребёнка
04.03.1849
Сын: Егоровъ Григорій
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Михайловка
Рождение ребёнка
01.05.1851
Сын: Егоровъ Аристархъ Евстафий
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людеженская Александра
Отец ребёнка: Егоровъ Прокопій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоровъ Прокопій
Смерть
01.02.1872
Михайловка
Причина смерти: Отъ удушья