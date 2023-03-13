Людеженская (Егорова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская (Егорова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоровъ Прокопій

Мать: Егорова Марфа Тихонова

Бракосочетание
08.02.1854

Муж: Людеженский Борисъ

Рождение ребёнка
15.11.1856

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Людеженский Борисъ

Михайловка
Рождение ребёнка
02.05.1859

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Людеженский Борисъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1860

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Людеженский Борисъ

Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1861

Сын: Людеженский Филиппъ

Отец ребёнка: Людеженский Борисъ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.03.1864

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Людеженский Борисъ

Михайловка
Рождение ребёнка
20.03.1866

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Людеженский Борисъ

Михайловка
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