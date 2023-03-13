Людеженская (Егорова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоровъ Прокопій
Мать: Егорова Марфа Тихонова
Бракосочетание
08.02.1854
Муж: Людеженский Борисъ
Рождение ребёнка
15.11.1856
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Людеженский Борисъ
Михайловка
Рождение ребёнка
02.05.1859
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Людеженский Борисъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1860
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Людеженский Борисъ
Михайловка
Рождение ребёнка
12.11.1861
Сын: Людеженский Филиппъ
Отец ребёнка: Людеженский Борисъ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.03.1864
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Людеженский Борисъ
Михайловка
Рождение ребёнка
20.03.1866
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Людеженский Борисъ
Михайловка