Егорова (Валявина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения20.11.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1853
Отец: Валявинъ Ефимъ
Мать: Валявина Епистимия
Бракосочетание
28.05.1873
Муж: Егоровъ Павелъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Егоровъ Дмитрий
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ
Михайловка
Рождение ребёнка
08.12.1875
Сын: Егоровъ Степанъ
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Егоровъ Алексей
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ
Рождение ребёнка
19.12.1880
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Егоровъ Федоръ
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ
Рождение ребёнка
12.09.1884
Сын: Егоровъ Федоръ
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1887
Сын: Егоровъ Кузьма
Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ