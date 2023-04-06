Егорова (Валявина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Валявина) Екатерина

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1853

Отец: Валявинъ Ефимъ

Мать: Валявина Епистимия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.05.1873

Муж: Егоровъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Егоровъ Дмитрий

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

Михайловка
Рождение ребёнка
08.12.1875

Сын: Егоровъ Степанъ

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Егоровъ Алексей

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

Рождение ребёнка
19.12.1880

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1880

Сын: Егоровъ Федоръ

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

Рождение ребёнка
12.09.1884

Сын: Егоровъ Федоръ

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1887

Сын: Егоровъ Кузьма

Отец ребёнка: Егоровъ Павелъ

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