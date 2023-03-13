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Егоровъ Федоръ
Егоровъ Федоръ
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Древо
Место рождения
Михайловка
Дата рождения
12.09.1884
Пол
Мужской
Отец
Егоровъ Павелъ
1844 г.р.
Мать
Егорова (Валявина) Екатерина
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1884
Отец:
Егоровъ Павелъ
Мать:
Егорова Екатерина
Михайловка
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