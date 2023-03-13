(Егорова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Анастасия

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

19.12.1880

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880

Отец: Егоровъ Павелъ

Мать: Егорова Екатерина

Михайловка
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