Куранова Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 29 лет
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Агапова Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
В семейном списке 1892 года 8 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Куранова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
В семейном списке 1892 года 4 лет
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.
Сын: Куранов Георгий Степанович
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: мещане Игнатий Сергеевич Попов и Ксения Григорьевна Черноволова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 23 номер 50 В семейном списке 1892 года 2 лет
Рождение ребёнка
30.04.1892 ст.
Сын: Куранов Николай Степанович
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: мещанин Иван Михайлович Займинцев и казачка Мавра Егоровна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 12 номер 44
Рождение ребёнка
20.02.1894 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: казак Александр Павлович Куранов и мещанка Анастасия Александровна Казанцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 9 номер 19
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.
Сын: Куранов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 85 номер 169
Рождение ребёнка
25.03.1897
Дочь: Куранова Мария Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: купеческий сын Михаил Николаевич Ветлугин и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 13 номер 30
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.
Сын: Куранов Михаил Степановаич
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: урядник Егор Петрович Бородин и мещанка Наталия Мелетиевна Зимина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 50 номер 121
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.
Дочь: Куранова Лидия Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: купеческий сын Михаил Николаевич Ветлугин и казачка Мария Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 13 номер 24
Рождение ребёнка
16.04.1903 ст.
Дочь: Куранова Александра Степановна
Отец ребёнка: Куранов Степан Львович
Восприемники: Нижегородской губернии крестьянин Петр Павлович Урусов и казачка Евдокия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 25 номер 63
Смерть
Неизвестно