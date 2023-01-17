Куранова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Наталья Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 29 лет
Бракосочетание
Около 1880

Муж: Куранов Степан Львович

Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Агапова Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 8 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Куранова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Куранов Иван Степанович

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 4 лет
Рождение ребёнка
10.03.1890 ст.

Сын: Куранов Георгий Степанович

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Игнатий Сергеевич Попов и Ксения Григорьевна Черноволова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-1 файл 23 номер 50 В семейном списке 1892 года 2 лет
Рождение ребёнка
30.04.1892 ст.

Сын: Куранов Николай Степанович

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иван Михайлович Займинцев и казачка Мавра Егоровна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 12 номер 44
Рождение ребёнка
20.02.1894 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Александр Павлович Куранов и мещанка Анастасия Александровна Казанцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 9 номер 19
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.

Сын: Куранов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 85 номер 169
Рождение ребёнка
25.03.1897

Дочь: Куранова Мария Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: купеческий сын Михаил Николаевич Ветлугин и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 13 номер 30
Рождение ребёнка
18.09.1899 ст.

Сын: Куранов Михаил Степановаич

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: урядник Егор Петрович Бородин и мещанка Наталия Мелетиевна Зимина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-29 файл 50 номер 121
Рождение ребёнка
16.02.1901 ст.

Дочь: Куранова Лидия Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: купеческий сын Михаил Николаевич Ветлугин и казачка Мария Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 13 номер 24
Рождение ребёнка
16.04.1903 ст.

Дочь: Куранова Александра Степановна

Отец ребёнка: Куранов Степан Львович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Нижегородской губернии крестьянин Петр Павлович Урусов и казачка Евдокия Михайловна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 25 номер 63
Смерть
Неизвестно
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