Куранов Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения24.10.1895 ст.
Дата смерти08.07.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1895 ст.
Отец: Куранов Степан Львович
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 85 номер 169
Смерть
08.07.1897 ст.
Умер от дизентерии в возрасте 1 год 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 18 номер 52