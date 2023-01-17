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Куранов Григорий Степанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.10.1895 ст.

Дата смерти

08.07.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1895 ст.

Отец: Куранов Степан Львович

Мать: Куранова Наталья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Павлович Куранов и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 85 номер 169
Смерть
08.07.1897 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от дизентерии в возрасте 1 год 7 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 18 номер 52
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