Куранов Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: Куранов Степан Львович
В семейном списке 1892 года 4 лет
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Жених: казак Иван Стефанович Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Зиновия Ивановна Данилова - 24 лет Поручители: казак Иван Андреевич Займинцев, мещанин Аверкий Львов Займинцев, Андрей Андреевич Игнатьев... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Куранова Зиновия Ивановна
Восприемники: вахмистр Красноярской станицы Матвей Петрович Маклецов и мещанка Раиза Андреевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 36 номер 65
Рождение ребёнка
30.09.1917 ст.
Мать ребёнка: Куранова Зиновия Ивановна
Восприемники: мещанин Дмитрий Иванович Данилов и казачка девица Александра Степановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 65 номер 117
Смерть
Неизвестно