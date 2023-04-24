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Куранов Иван Степанович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: Куранов Степан Львович

Мать: Куранова Наталья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 4 лет
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Жена: Куранова Зиновия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Стефанович Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Зиновия Ивановна Данилова - 24 лет Поручители: казак Иван Андреевич Займинцев, мещанин Аверкий Львов Займинцев, Андрей Андреевич Игнатьев... Показать все
Рождение ребёнка
25.03.1914 ст.

Сын: Куранов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Куранова Зиновия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: вахмистр Красноярской станицы Матвей Петрович Маклецов и мещанка Раиза Андреевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 36 номер 65
Рождение ребёнка
30.09.1917 ст.

Сын: Куранов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куранова Зиновия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Дмитрий Иванович Данилов и казачка девица Александра Степановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 65 номер 117
Смерть
Неизвестно
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