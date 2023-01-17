Куранова (Данилова) Зиновия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1913 ст.
Жених: казак Иван Стефанович Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Зиновия Ивановна Данилова - 24 лет Поручители: казак Иван Андреевич Займинцев, мещанин Аверкий Львов Займинцев, Андрей Андреевич Игнатьев... Показать все