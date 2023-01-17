Куранова (Данилова) Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Данилова) Зиновия Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.01.1913 ст.

Муж: Куранов Иван Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Стефанович Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Зиновия Ивановна Данилова - 24 лет Поручители: казак Иван Андреевич Займинцев, мещанин Аверкий Львов Займинцев, Андрей Андреевич Игнатьев... Показать все
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