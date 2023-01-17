Куранов Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения25.03.1914 ст.
Дата смерти27.06.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1914 ст.
Отец: Куранов Иван Степанович
Восприемники: вахмистр Красноярской станицы Матвей Петрович Маклецов и мещанка Раиза Андреевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 36 номер 65
Смерть
27.06.1914 ст.
Умер от катара кишечника в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 36 номер 81