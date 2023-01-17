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Куранов Гавриил Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.03.1914 ст.

Дата смерти

27.06.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1888 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1914 ст.

Отец: Куранов Иван Степанович

Мать: Куранова Зиновия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: вахмистр Красноярской станицы Матвей Петрович Маклецов и мещанка Раиза Андреевна Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 36 номер 65
Смерть
27.06.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от катара кишечника в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 36 номер 81
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