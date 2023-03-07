Куранова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения25.03.1897
Дата смерти01.06.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1897
Отец: Куранов Степан Львович
Восприемники: купеческий сын Михаил Николаевич Ветлугин и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 13 номер 30
Смерть
01.06.1897 ст.
Умерла от малокровия в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 13 номер 28