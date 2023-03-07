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Куранова Мария Степановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.03.1897

Дата смерти

01.06.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1897

Отец: Куранов Степан Львович

Мать: Куранова Наталья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: купеческий сын Михаил Николаевич Ветлугин и мещанка Клавдия Александровна Шветова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 13 номер 30
Смерть
01.06.1897 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от малокровия в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 13 номер 28
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