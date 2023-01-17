Куранов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения30.04.1892 ст.
Дата смерти10.02.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1892 ст.
Отец: Куранов Степан Львович
Восприемники: мещанин Иван Михайлович Займинцев и казачка Мавра Егоровна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 12 номер 44
Смерть
10.02.1905 ст.
Умер от воспаления легких в возрасте 12 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 7 номер 15