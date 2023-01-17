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Куранов Николай Степанович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.04.1892 ст.

Дата смерти

10.02.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1892 ст.

Отец: Куранов Степан Львович

Мать: Куранова Наталья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иван Михайлович Займинцев и казачка Мавра Егоровна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-8 файл 12 номер 44
Смерть
10.02.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от воспаления легких в возрасте 12 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 7 номер 15
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