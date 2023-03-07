Литвякова (Литвинова) Мария Максимовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1896 ст.
Дата смерти20.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1896 ст.
Бракосочетание
06.11.1913 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Сын: Литвяков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Литвяков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.1916 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Литвяков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1918 ст.
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Литвяков Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1974
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность