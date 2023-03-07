Литвякова (Литвинова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова (Литвинова) Мария Максимовна

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Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1896 ст.

Дата смерти

20.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1896 ст.

Отец: Литвинов Максим Иванович

Мать: Литвинова Пераскева Петрова

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.11.1913 ст.

Муж: Литвяков Яков Михайлович

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Сын: Литвяков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Литвяков Яков Михайлович

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1916 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Литвяков Яков Михайлович

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1918 ст.

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Литвяков Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвяков Яков Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.04.1974
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность
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