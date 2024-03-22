Литвинова (Чернецкая) Пераскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чернецкий Петр Ефимов
Бракосочетание
22.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1888
Дочь: Пераскева Максимовна
Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Василиса Максимовна
Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.
Дочь: Литвякова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1901 ст.
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1906 ст.
Дочь: Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно