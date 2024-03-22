Литвинова (Чернецкая) Пераскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Чернецкая) Пераскева Петрова

Место рождения

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чернецкий Петр Ефимов

Мать: не указана

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.02.1882 ст.

Муж: Литвинов Максим Иванович

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1888

Дочь: Пераскева Максимовна

Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Василиса Максимовна

Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1896 ст.

Дочь: Литвякова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.04.1901 ст.

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович

Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1906 ст.

Дочь: Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Литвинов Максим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Богатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
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