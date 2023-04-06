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Литвяков Михаил Яковлевич

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Место рождения

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.11.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914 ст.

Отец: Литвяков Яков Михайлович

Мать: Литвякова Мария Максимовна

Корнеевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
г. Майлисай Киргизская Республика, Россия
сейчас это город Майлуу-Суу в Кыргызстане - на карте в Фамилио есть ,а по поиску не находится
Смерть
Неизвестно
г. Майлисай Киргизская Республика, Россия
сейчас это город Майлуу-Суу в Кыргызстане - на карте в Фамилио есть ,а по поиску не находится
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