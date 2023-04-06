Литвяков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914 ст.
Место жительства
Неизвестно
г. Майлисай Киргизская Республика, Россия
сейчас это город Майлуу-Суу в Кыргызстане - на карте в Фамилио есть ,а по поиску не находится
Смерть
Неизвестно
г. Майлисай Киргизская Республика, Россия
сейчас это город Майлуу-Суу в Кыргызстане - на карте в Фамилио есть ,а по поиску не находится