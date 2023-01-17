Параскева Ступина
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
1746
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Башарин Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Башарин Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Башарин Григорий Григорьев
Смерть
1765