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Параскева Ступина

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Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ступин Яков Константинов

Мать: Ступина Матрона Прокофьева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1746

Муж: Башарин Григорий Григорьев

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Башарин Григорий Григорьев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Башарин Григорий Григорьев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Башарин Григорий Григорьев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1765
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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