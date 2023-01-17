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Ступин Яков Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Ступин Константин Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Ступин Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Ступин Сидор Яковлев

Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Параскева Ступина

Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступина Матрона Прокофьева

Смерть
1778
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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