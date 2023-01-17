Ступин Яков Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1778
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Ступин Константин Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ступин Сидор Яковлев
Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Параскева Ступина
Мать ребёнка: Ступина Матрона Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1778