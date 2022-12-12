Ступина Матрона Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов
Рождение ребёнка
1730
Сын: Ступин Сидор Яковлев
Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Параскева Ступина
Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно