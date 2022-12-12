Ступина Матрона Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Матрона Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Ступин Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Ступин Сидор Яковлев

Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Параскева Ступина

Отец ребёнка: Ступин Яков Константинов

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Яков Константинов

Смерть
Неизвестно
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